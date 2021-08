Dupla morre em confronto com a PM durante a ação em Meriti

Dois suspeitos morreram em confronto com policias militares do 21º BPM (São João de Meriti) durante operação de retirada de barricadas na Rua Brígido Tinoco, no Jardim Metrópole. Eles chegaram a ser socorridos ao Hospital Municipal do município, mas não resistiram.

A corporação informou que uma guarnição realizava patrulhamento na região quando se deparou com várias barricadas na via. Os agentes então começara a desobstruir a rua quando criminosos atacaram a equipe, dando início ao confronto. Na operação, os PMs apreenderam duas pistolas calibre 9mm, uma granada, um radiotransmissor e materia l entorpecente.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).