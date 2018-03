Dupla é presa acusada de torturar mulher em S. Gonçalo

Foto: Reprodução

Dois criminosos acusados de envolvimento na tortura de uma mulher que teve o cabelo raspado e foi ferida com tiros nas mãos foram presos ontem por policiais da 75ª DP (Rio Douro) em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Anderson Lima Correa e Carolina dos Santos Caetano foram detidos em comunidades do Bairro Arsenal, após terem as prisões temporárias decretadas pela Justiça.

O caso

No crime, que aconteceu no dia 19 de janeiro, a vítima foi retirada de casa por três traficantes, a pedido de Carolina, que a acusou de furtar roupas em um varal. Ela foi levada para a comunidade Palha Seca e, lá, teve os cabelos raspados com auxílio de uma máquina. Depois, um dos bandidos sacou uma pistola e disparou tiros contra as mãos da mulher.

Após ser liberada pelos criminosos, ela procurou socorro em um hospital da região, onde foi medicada. De acordo com o delegado Leandro Gontijo, da 75ª DP, Anderson e Carolina tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça. O primeiro foi localizado ontem na comunidade Palha Seca, ao lado de um homem que vendia drogas e que conseguiu fugir. Ao ser detido, Anderson ainda ofereceu R$ 5 mil para não ser preso.

Segundo o delegado, o homem ainda foi autuado em flagrante por crimes de associação para o tráfico e corrupção ativa. Já Carolina dos Santos foi detida na localidade conhecida como Ana Cigana. A polícia ainda procura por outras duas pessoas envolvidas no mesmo crime.