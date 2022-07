Dupla da milícia é executada com mai de 50 tiros no Rio

Dois homens foram executados com mais de 50 tiros na tarde desta sexta-feira (15), dentro de uma barbearia onde também funcionava um bar, localizado na Estrada do Encanamento, em Santa Margarida, Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio.

Segundo testemunhas, os mortos, identficados apenas como Nino e Batata, eram milicianos. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou perícia nos corpos, investiga se o crime foi cometido por paramilitares rivais.