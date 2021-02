Dupla assusta clientes durante assalto na Zona Oeste do Rio

Uma dupla assaltou um mercado na Rua Campo Grande, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na manhã de ontem. A Polícia Militar informou que equipes do 40º BPM (Campo Grande) foram informados pelos funcionários da loja que os criminosos armados chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto.

Ainda não há informações sobre os valores e objetos levados. Ninguém ficou ferido. A polícia realizou buscas na região para prender os ladrões. Em um vídeo, é possível ver que policiais militares do 40º BPM tentam entrar dentro do estabelecimento para conter os autores do crime, mas a dupla já havia escapado.