Dublador de Wolverine, ator Isaac Bardavid morre aos 90 anos

Ator estava internado em estado grave em um hospital de São Paulo desde a última quinta (26)

O ator e dublador brasileiro Isaac Bardavid morreu aos 90 anos. Ele é conhecido por dar voz a personagens como Wolverine, do X-Men, do Tigrão do Ursinho Pooh, entre outros personagens de filmes e animações.

O artista estava internado em estado grave, desde a quinta-feira da semana passada (27), tratando um enfisema, doença degenerativa que agride os tecidos do pulmão, em um hospital de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo o neto de Isaac, Que publicou nota na última segunda-feira (31), ele havia apresentado melhora respiratório após ser colocado de barriga para baixo. Ainda sem posicionamento oficial, no entanto, a morte do ator teria ocorrido no início da tarde de hoje (1º).

Grande nome da dublagem

Conhecido como um dos grandes nomes da dublagem brasileira até os dias de hoje, Isaac Bardavid foi o responsável pela dublagem de personagens icônicos como Wolverine, Freddy Krueger, de ‘A Hora do Pesadelo’, e Esqueleto, de ‘He-Man’.

Além disso, também fez parte do elenco de várias novelas como ‘Escrava Isaura’ (1975) e ‘O Cravo e a Rosa’ (2000), que atualmente está sendo transmitida novamente na TV Globo.