Duas vítimas de agressão são encontradas em Del Castilho

Foto: Reprodução / O Dia

Um homem de 37 anos, identificado como Carlos Roberto de Lara, foi encontrado na noite de ontem, amarrado e com sinais de espancamento na Av. Pastor Martin Luther King Jr, em Del Castilho, ao lado da Favela Bandeira 2, na Zona Norte. O homem, estava preso a um pedaço de madeira com os pés e mãos amarrados e tinha também um fio no pescoço. Outra vítima foi encontrada na mesma região e com marcas de agressão. O homem, ainda não identificado, não resistiu e morreu no local.

