Duas pessoas morrem em queda de helicóptero no Sul Fluminense

Duas pessoas morreram na queda de um helicóptero na manhã de ontem em Rio Claro, no Sul do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi no distrito de Passa Três. As vítimas são dois homens, que ainda não foram identificados. O Samu, que auxiliou o Corpo de Bombeiros no resgate dos corpos, disse que uma das vítimas foi encontrada presa entre as ferragens e o outro ejetado para fora da aeronave. Os cadáveres foram levados para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

Moradores que vivem próximo ao local do acidente relataram que ouviram dois estrondos antes da queda. Até o fechamento desta edição, a identidade das vítimas não havia sido divulgada.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que investigará as causas do acidente, o helicóptero, modelo Robinson 44 e matrícula PR-ESK, estava com Certificado de Aeronavegabilidade cancelado, o que significa que ele não podia voar. A Aeronáutica também informou que a aeronave estava com os documentos de permissão para voar em situação irregular.