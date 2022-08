Duas pessoas morrem em ataque a tiros em Duque de Caxias, na Baixada

Uma adolescente de 15 anos e um rapaz de 23 são as vítimas fatais. Outras sete ficaram feridas após bandidos em um carro passarem atirando

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga um ataque a tiros que matou duas pessoas e feriu outras sete, na noite do último sábado (30), em Duque de Caxias. Eduarda Paula de Almeida, de 15 anos morreu no local. Já Caio Luiz de Souza Leme, 23, chegou a ser levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), o Hospital de Saracuruna, mas não resistiu.

De acordo com informações da Polícia Civil, um grupo estava reunido na Praça Rio Branco, no bairro Gramacho, quando criminosos, que estavam em um carro sem identificação, passaram atirando.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que quatro vítimas deram entrada no HMAPN. Outras quatro, entre elas Caio Luiz, foram socorridas no Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). A direção da unidade informou que três permaneciam internadas na unidade.

A polícia busca por imagens de câmeras de segurança da região na tentativa de identificar, localizar e prender os assassinos. A motivação para o crime ainda permanece desconhecida. A princípio, não há informações sobre se uma das vítimas seria o alvo dos atiradores.

Quem são as outras vítimas

As vítimas feridas no ataque são: Mateus Felipe Silva da Rocha, 20; Denilson Montese, completou 20 anos no sábado (30); João Victor Moreira Diegues, 17; Willian Eduardo Souza de Almeida, 20; Victor da Silva Evora, 18; Daniel Lopes da Silva, 19;. e Karine Bruna de Aguiar Soares, 17.