Duas pessoas morrem ao tentar salvar cão que caiu no mar da Zona Sul do Rio

Uma mulher e um homem morreram afogados no mar de São Conrado, na Zona Sul do Rio, na tarde da última terça-feira (1º). Paola Pereira de Medeiros, de 25 anos, tentava salvar seu cachorro que caiu nas pedras do costão da Avenida Niemeyer. Na hora do acidente, o mar estava bastante revolto. O homem que a acompanhava, identificado apenas como Damião, ainda não foi encontrado pelos bombeiros do Grupamento Marítimo (Gmar) do quartel de Copacabana.

Momentos antes de cair no mar, Paola postou alguns vídeos com os cachorros no local. Ao perceber que um dos animais se aproximava do mar, ela disse: “Sai daí, você vai morrer”. Logo depois, outro cachorro aparece descendo as pedras em direção ao mar. Ela era moradora do Vidigal, segundo os bombeiros, e teve o corpo reconhecido pelo pai. O cão foi resgatado com vida.

Irmão publica mensagem

Um dos irmãos de Paola Pereira de Medeiros publicou nas redes sociais uma foto dos dois com um texto que ressalta os aprendizados passados pela vítima. Rafael Medeiros, de 19 anos, diz que vai ajudar a mãe a cuidar dos irmãos.

Nas redes sociais, ele postou: “Cadê você? Por favor, diz que é mentira. Eu estou com muitas saudes. Irmã, só quero que você saiba que tudo o que você me ensinou não foi em vão, pode ter certeza. Eu sou muito grato pelo que você já fez por mim. Te amo muito. Você foi muito importante na minha vida, e espero um dia te encontrar. (…) Vou tentar ser forte, vou ajudar a nossa coroa, vou ajudar ela a criar nossos irmãos do jeito que você me criou, tá? Daí de cima você só vai se orgulhar”.