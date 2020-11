Drones e 22 mil policiais na cobertura das Eleições 2020

Esquema vai atuar de forma preventiva e intervir em situações de emergência.

Um gigantesco esquema de segurança para as eleições que acontecem no próximo domingo vai contar com 22 mil agentes e até drones que serão usados para monitorar a movimentação dos eleitores durante a votação. A Polícia Militar informou que o objetivo é atuar de forma preventiva e intervir com agilidade em situações de emergência. A corporação não divulgou o número de drones que serão utilizados.

O porta-voz da Polícia Militar, tenente-coronel Gabryela Dantas informou que as aeronaves remotamente pilotadas, popularmente chamadas de drones, serão empregadas pela primeira vez num grande evento. “Essa primeira experiência será aplicada na Região Metropolitana, onde há uma complexidade maior”. O oficial acrescentou que os equipamentos são de última geração e têm “grande potência de visualização”.

‘Robôs voadores sobre a Região Metropolitana

Os drones vão sobrevoar bairros da Região Metropolitana e transmitir imagens em tempo real para os centros de operações instalados no Quartel General, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no GAM e até para aparelhos celulares de comandantes de unidades estratégicas.

Os policiais estarão presentes nos 4.892 locais de votação e em vias urbanas e rodovias. A Polícia Militar atuará ainda na escolta das urnas eletrônicas e na segurança dos polos eleitorais, onde são guardadas as urnas para a contabilização dos votos.

A Guarda Municipal atuará com 960 agentes em apoio às eleições no Rio. Desse número, 520 agentes vão atuar em 141 locais de votação definidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), realizando ações de ordenamento urbano, fiscalização de trânsito e coibindo aglomerações.

Os outros 440 guardas pertencem a grupamentos especiais da GM-Rio e darão apoio às unidades operacionais no entorno dos locais de votação e poderão ser acionados em caso de necessidade.