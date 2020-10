DRFC prende suspeito de roubar cargas no entorno de São João de Meriti

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam ontem um suspeito de integrar uma quadrilha que praticava roubo de cargas no entorno do Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. Segundo as investigações, marginal era o responsável por dirigir o veículo utilizado para o transbordo e destinação final das mercadorias roubadas.

Ainda de acordo com a especializada, a quadrilha chegava a atuar com cinco pessoas nas ações criminosas e costumava praticar os roubos na região de Caxias e no entorno do Shopping Grande Rio, em Meriti, onde há diversas empresas de transporte de mercadorias de diversos gêneros. O homem foi preso pela prática do crime de roubo majorado e agora ficará à disposição da Justiça.