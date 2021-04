DRFC prende sequestrador e liberta vítima na Zona Norte do Rio 

A Polícia Civil tirou de circulação um dos maiores sequestradores do Rio. Edgar Fernandes Chester, conhecido como ‘Gordo do Dendê’, foi preso em flagrante na tarde de ontem, enquanto aguardava pelo pagamento do resgate de um sequestro, dentro do estacionamento de um supermercado na Tijuca, Zona Norte do Rio. A vítima, que estava no interior do veículo, um Honda HRV, conduzido pelo criminoso, acabou libertada.

De acordo com a corporação, quatro agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) realizavam diligência na região quando foram alertados por moradores que testemunham o sequestro ocorrido na Rua Andrade Neves. A equipe, então, começou a procurar pela vítima através do setor de busca eletrônica da especializada. E, sob orientações de uma equipe da Delegacia Antissequestro (DAS), os policiais realizaram uma campana nos possíveis locais de pagamento do resgate até conseguir prender o autor.

Médico mantido refém

A vítima mantida refém era um médico que foi abordado enquanto entrava em seu prédio na Rua Andrade Neves, no mesmo bairro. Após obrigá-lo a sacar R$ 3.500, ‘Gordo do Dendê’ passou a exigir uma nova quantia para libertá-lo.

Quando os agentes da DHBF chegaram, a vítima estava aterrorizada dentro do carro do criminoso. A ação chamou bastante atenção das pessoas que passavam pela Avenida Conde de Bonfim e foi aplaudida pela população local.

Ficha extensa na polícia

‘Gordo do Dendê’ possui 36 anotações criminais. Nos últimos 15 anos, foi para a cadeia 14 vezes. Segundo a Polícia Civil, o bandido é especializado em extorsão mediante sequestro e assaltos a residências de alto luxo.

Ele agia em bairros, como Tijuca, Méier, Engenho Novo e Ilha do Governador,

onde costumava praticar sequestro relâmpago, na Zona Norte, e também na Zona Sul. Entre os locais que eram alvos de Edgar, estava o Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, onde o criminoso escolhia casas de alto padrão.

Em 2014, ele já havia sido preso por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador). Somente na unidade policial, o criminoso é apontado como o autor de mais de 12 sequestros e roubos praticados na região.

Edgar foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e está à disposição da Justiça. A DRFC disponibiliza o número do seu Disque

Denúncia no (2202-0510) para quem quiser denunciar crimes contra a vida e patrimoniais, lembrando que todas as informações são sigilosas.