DRFA agarra traficante e apreende 154 tabletes de drogas enterrados em tonéis em Guapimirim

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam na última quarta-feira, em Guapimirim, um homem acusado de tráfico de drogas. Ele foi capturado em uma chácara, onde foram encontrados 154 tabletes de drogas enterrados em tonéis. Um caminhão e um carro clonados também foram apreendidos, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 300 mil para a facção criminosa.

De acordo com as investigações, os veículos são utilizados para o tráfico interestadual de entorpecentes. O preso possui passagens criminais por porte ilegal de arma de fogo, estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica.

Durante a operação, foi utilizada uma aeronave não tripulada para preservar inocentes no entorno da região. A ação da DRFA faz parte de uma investigação da unidade para o combate ao crime organizado e a redução do roubo e furto de veículos no Rio.