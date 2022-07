DRE investiga Filipe Ret por festa com ‘open maconha’

O cantor Filipe Ret entrou na mira de uma investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) por tráfico de drogas. O motivo é uma acusação de que ele teria promnovido uma festa com “open maconha”, com distribuição da droga para os convidados. A informação, inicialmente publicada pelo jornal O Dia, foi confirmada ao g1 pela Polícia Civil.

A festa de aniversário do artista ocorreu no Vivo Rio, na Zona Sul, no dia 24 de junho. O próprio cantor publicou fotos do que parecem ser cigarros da droga em um balde. O inquérito foi aberto no dia seguinte ao evento (25).

Em 2021, Ret lançou sua própria marca de maconha, a Ret Kush, que estava sendo distribuída na festa. Recentemente, a marca da droga foi lançada nos Estados Unidos.