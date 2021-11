DRE apreende carro clonado da Civil em sítio de miliciano em Seropédica

Um carro clonado da Polícia Civil foi apreendido por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em um sítio do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Um suspeito de atuar como segurança do criminoso foi preso no local e armas foram apreendidas.

O carro clonado tem a inscrição CGPOL (Corregedoria Geral de Polícia Civil) e chamou a atenção dos agentes pela perfeição da clonagem. O preso e o material apreendido foram encaminhados para a Cidade da Polícia.

“Nos já sabíamos que o narcomiliciano Danilo Tandera fazia uso de viaturas clonadas para seu deslocamento sem levantar suspeitas, mas a qualidade do trabalho de falsificação realmente nos chamou a atenção”, disse o delegado Marcus Amim, titular da especializada. “Em breve, a prisão desse miliciano será notícia”, acrescentou.

Na semana passada, a polícia encontrou uma casa do miliciano em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Na mesma ação, os agentes impediram uma execução de uma pessoa que seria queimada viva por milicianos na favela do Jesuítas.

Galões de combustível que seriam utilizados no homicídio foram apreendidos. Com a aproximação dos policiais, os executores fugiram e a vítima foi salva e passa bem.

Extremamente violento

Tandera é responsável pelas “franquias” da maior milícia do Rio em Seropédica, KM 32 e do bairro Alvorada, em Nova Iguaçu. Ele que ganhou o apelido por ter uma tatuagem com o olho de Tandera, do desenho Thundercats, chefia a milícia no bairro do Jesuítas, em Santa Cruz, Manguariba e Palmares.

Danilo é conhecido por ser extremamente violento e “lavar” o dinheiro da milícia com cavalos de raça, fazendas e outros bens.

A DRE conta com a apoio da população para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado e, para isso, coloca à disposição o telefone (21) 98596-7485 para denúncias anônimas. Sigilo garantido.