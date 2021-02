Draco prende ‘homem de confiança’ do miliciano Ecko

Equipes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) capturaram ontem o miliciano Ronaldo Costa Marinho, conhecido como “Secretário”. O bandido estava escondido na Favela de Antares, Zona Oeste do Rio. No momento da prisão, o suspeito chegou a fazer a própria companheira de escudo, mas foi contido e preso.

O criminoso estava foragido em uma das áreas “mais sensíveis”, segundo os investigadores, controladas pelo miliciano Wellington da Silva Braga, o “Ecko”. A ação foi comandada pela Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

A Polícia Civil informou ainda que o miliciano possui um histórico violento e ficou responsável pela parte tática da favela Antares após sair de uma facção criminosa e atuar pelo grupo paramilitar. Secretário era mais um “homem de confiança” do miliciano Ecko.

Investigações apontam que o preso estaria ligado ao homicídio do Policial Federal Ronaldo Heeren, de 58 anos, assassinado em 2020 na Favela do Rola, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Ronaldo Marinho tem mandados de prisão pelos crimes de homicídio e organização criminosa. Além dele, a polícia prendeu também Jeferson Azevedo dos Santos, que atuava como segurança do criminoso. Foram apreendidas duas pistolas Glock de calibre restrito, kit rajada e mira laser, mais granadas e rádio comunicador.