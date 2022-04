Draco prende cinco integrantes da milícia e apreende adolescente na Zona Oeste do Rio 

Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam cinco milicianos e apreenderam um adolescente na comunidade de Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, na noite da última quinta-feira (7).

Segundo a Polícia Civil, o objetivo era apurar e monitorar uma reunião que seria realizada entre grupos locais e da Muzema, também na região. A ação faz parte da Força-tarefa dos Mil Milicianos Presos (FT-1000), uma das iniciativas do programa Cidade Integrada, do Governo do Estado.

Entre os presos está um ex-policial militar. Segundo as investigações, ele possui envolvimento com a milícia há mais de cinco anos. Em 2018, foi preso em uma outra operação da Draco.

À época, o criminoso integrava a milícia do Morro do Campinho. Agentes afirmaram também que o ex-PM possui estreito laço de cooperação com outros criminosos. Ele era uma das lideranças da Muzema e tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Na ação, foram apreendidas três armas de fogo, carregadores, munições, aparelhos de telefone celular, uma motocicleta e mais de R$ 1 mil em dinheiro.