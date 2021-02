Draco prende 14 pessoas em ação contra a milícia no Rio e Baixada Fluminense

Uma operação da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio de outras delegacias especializadas, contra a milícia no Rio prendeu 14 pessoas ontem nas comunidades Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, em Guadalupe e Quitungo, na Zona Norte, e na Baixada Fluminense.

A ação teve como objetivo asfixiar as fontes de renda de grupos criminosos e interromper comércios e serviços ilegais que geram lucro, segundo a polícia. Além das prisões, os policiais interditaram uma loja de roupas falsificadas; um edifício em construção na Gardênia Azul com 14 apartamentos (com imóveis sendo negociados a R$ 140 mil, segundo a polícia); um depósito de cestas básicas explorado no Jardim América; e apreendeu um receptador de cabos de telefonia.

Entre os crimes investigados estão cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia; instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet; armazenamento e comércio irregular de botijões de gás e água; parcelamento irregular de solo urbano; exploração e construções irregulares; areais e outros crimes ambientais.