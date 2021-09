Draco ouve piloto que levou bandidos até Angra dos Reis

O piloto Leandro Monçores de Araújo, de 42 anos, que levou para Angra dos Reis, na Costa Verde, os dois criminosos que pretendiam resgatar um detento do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, usando um helicóptero, prestou depoimento na tarde de hoje (21), na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).

Funcionário de uma empresa de táxi aéreo, ele embarcou com os suspeitos na manhã do último domingo. O piloto teria se sentido mal e pedido ao piloto da Polícia Civil Adonis Lopes de Oliveira para buscar os passageiros em um hotel de luxo na cidade balneária horas depois de saírem do Rio. Minutos após embarcarem com destino a capital, os bandidos renderam Adonis e o obrigaram a seguir para uma das unidades prisionais do complexo. Esse é o segundo depoimento no inquérito que apura quem seria o preso beneficiado e quem executou o crime.

Quem fretou

Mais cedo, durante mais de três horas, André Guerra, coordenador de voo da empresa de táxi-aéreo prestou depoimento na Draco. Guerra, após os esclarecimentos aos investigadores, disse que a contratação da aeronave foi feita na Lagoa, no Rio. Ele não soube dizer quem fretou o transporte.

Na última segunda-feira, o piloto Adonis Lopes de Oliveira, de 57 anos, que disse que foi sequestrado pelos dois criminosos prestou depoimento. Após falar com os investigadores, ele refez parte do trajeto aéreo que fez com os criminosos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e tem apoio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que poderá fornecer imagens de câmeras de segurança do complexo e investigar se houve movimentação atípica entre os detentos.