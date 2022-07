Draco investiga ligação entre Tandera e Batman

Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco-IE) estão investigando uma possível aliança entre o miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, e Ricardo Teixeira Cruz, o miliciano “Batman”, condenado por chefiar a milícia “Liga da Justiça”, que ajudou a fundar na Zona Oeste do Rio.

O sinal de alerta foi aceso na última terça-feira (5), quando a especializada apreendeu cartas atribuídas a Batman em um esconderijo da quadrilha de Tandera, e prendeu o ex-polícial militar William dos Santos Araújo, o “William Negão”, no bairro Boa Esperança, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

A Draco quer descobrir se existe uma aliança entre os criminosos para combater Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, que chefia a maior milícia do Rio de Janeiro, e é inimigo número ‘um’ de Batman e Tandera.

Batman está preso uma penitenciária federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e no verso da correspondência encontrada pela polícia consta o endereço e o CEP dessa unidade prisional. A defesa de Batman nega que tenha qualquer relação com milicianos do Rio de Janeiro.

O conteúdo das cartas está sendo analisado pelos policiais. Em um trecho a que o g1 teve acesso, Ricardo Teixeira afirma ao destinatário ter sido chefe de milícia. Ele diz, no entanto, que não tem mais nenhuma relação com a organização criminosa.

Disputa

Segundo reportagem do g1, a disputa por território na Zona Oeste começou quando Tandera e o irmão e antecessor de Zinho, seu irmão Wellington, o Ecko, romperam ligações em 2020. Com a morte de Ecko em junho de 2021, Tandera tentou tomar áreas de Santa Cruz e Paciência, mas foi rechaçado pela maior milícia do Estado, que teve Zinho escolhido como novo chefe em agosto.

Desde então, Tandera mantém sua influência em áreas de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Seropédica, área que era comandada por William Negão.