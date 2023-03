Dr. Luizinho descarta candidatura a prefeito do Rio se Flávio Bolsonaro entre na disputa

Lançado pelo governador Cláudio Castro (PL) como provável candidato à Prefeitura do Rio, o deputado federal Luiz Antônio Teixeira, o Dr.Luizinho (PP), revelou, em entrevista ao Jogo do Poder, que não será candidato caso o Senador Flávio Bolsonaro dispute a vaga.

Sem confirmar a pretensão diretamente, Luizinho afirmou que não faz sentido duas candidaturas no mesmo campo, a centro-direita. Filiado ao PP, o atual secretário de estado de Saúde acredita na

possibilidade de êxito de apenas um nome do conjunto de partidos da base de Cláudio Castro.

“Perder ou ganhar faz parte do processo eleitoral. Com dois nomes no mesmo campo é quase impossível qualquer êxito. Não faz sentido”, afirmou.

Durante o programa, o secretário não quis confirmar a candidatura; agradeceu ao governador pela lembrança de seu nome e disse que, neste momento, trabalha exclusivamente para aumentar a eficiência

da saúde pública no estado, com o maior volume de entregas possível. Ele acredita que o êxito de sua gestão pode credenciá-lo a outros projetos.

“Tenho ótima relação com o prefeito Eduardo Paes. Estou focado na gestão da saúde. Qualquer movimento eleitoral antecipado pode comprometer o êxito de nossa gestão. Não estou pensando nisto no

momento”, desconversou.

Presidente regional do PP, Luizinho não acredita na possibilidade de vingar a negociação de uma federação da sigla com o União Brasil. Segundo ele, o presidente nacional do Progressista, Ciro Nogueira, já afastou a possibilidade da união das duas siglas neste tipo de arranjo parlamentar.