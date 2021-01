Dr. João toma posse em São João de Meriti com a promessa de fazer muito mais

O prefeito reeleito de São João de Meriti, João Ferreira Neto, Dr. João (DEM), e o vice

Valdecy da Saúde tomaram posse na manhã de ontem, na Câmara Municipal. Além dele, 21 vereadores assumiram o cargo para a legislatura 2021-2024.

O chefe do Executivo tem 70 anos, é médico, casado, tem três filhos e também é formado em Direito. Por São João de Meirit já foi secretário de Saúde, vereador e deputado federal.

Ao discursar, Dr. João falou da forte emoção de, depois de quatro anos, ocupar de novo a tribuna. “Vencemos uma eleição difícil, oito adversários no primeiro turno, vitória contra tudo e contra todos. O povo foi inteligente e optou pela continuidade.

Mesmo com dificuldade não deixamos de entregar serviços públicos, como nunca antes: hospital municipal, centro de imagem, laboratório central, SAMU, hoje com 20 ambulâncias e referência para todo estado do RJ, além da reforma dos postos. Tive coragem de assumir o Hospital do Morrinho e, em breve, vamos terminar essa obra e entregar a tão sonhada maternidade do município.

Enfrentamos a maior pandemia da humanidade que mudou todos os nossos planos”, disse.

O prefeito enfatizou que foram montados 30 leitos de UTI e centenas de pessoas foram salvas. “São João de Meriti foi a cidade do Brasil que mais investiu em saúde.

Foi um ano atípico e tenho gratidão, principalmente com o povo que aprovou nosso mandato e nos confiou para mais quatro anos. Tivemos a ousadia de fazer mais com poucos recursos. Vamos fazer muito mais com a contribuição de cada morador e quero reafirmar meu compromisso com quem votou e com quem não votou em mim, porque governamos para toda a cidade.

Deus vai continuar me iluminando, porque a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira.”