Dr. João dispara na frente para a Prefeitura de Meriti com 45,6% dos votos válidos

O Grande Rio Marketing Opinião e Serviços divulgou ontem a pesquisa de intenção de votos para a disputa à Prefeitura de São João de Meriti. O levantamento foi dimensionado para uma amostra com margem de confiança de 95% e erro de 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa perguntou aos entrevistados, se as Eleições fossem hoje em qual desses candidatos você votaria para prefeito? O candidato do Democratas, Dr. João, seria reeleitto com 45,6% dos votos válidos. Em segundo lugar vem Leo Vieira (PSC), 17,0%; Giovani Ratinho (PROS), 12,0%; Charlles Batista (Republicanos), 11,6%; Prof Joziel (PSL), 7,3%; Titinho (Podemos), 3,6%; Paulinho do Sindicato (PT), 2,7%; Vinicius Baião (PSOL), 0,2%.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, nulos e os eleitores que se declaram indecisos. Esse procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral na hora de divulgar o resultado oficial da eleição.

A coleta de dados foi realizada no dia 10 de novembro, no total de 600 entrevistados, de acordo com o tamanho do município e o seu número de eleitores. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ- 01205/2020.