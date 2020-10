DPMA faz ação no zoo do Rio após denúncias de maus-tratos

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) iniciou ontem uma operação no Zoológico do Rio. A ação aconteceu um dia após uma vistoria de membros da CPI da Câmara de Vereadores do Rio, que foram apurar denúncias de maus-tratos aos animais.

A transformação do Zoológico do Rio de Janeiro em um bioparque está atrasada. Os animais vivem em um canteiro de obras no meio de tapumes, serras elétricas e máquinas. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Casa apura irregularidades nas obras, como o desconforto nos bichos e desaparecimento de espécies.

Apenas 30% da reforma foram concluídos, incluindo o viveiro das aves, que representa uma das características do bioparque: mais espaço e liberdade para os animais.

A obra tinha previsão de término para junho deste ano, mas atrasou por causa da pandemia do novo coronavírus, segundo o Grupo Cataratas, que tem a concessão da Rio Zoo. A nova previsão é que o local seja aberto ao público no primeiro semestre de 2021.

Em nota, a Fundação Riozoo afirmou que não há indício de problemas de saúde ou de estresse entre os animais. e que o comportamento dos bichos é monitorado o tempo todo.