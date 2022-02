DPCA grampeia um dos chefões do PCC na Zona Norte do Rio

Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA-RIO), após intenso trabalho de monitoramento do Setor de Inteligência da especializada, e com o apoio de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam em Madureira, Zona Norte do Rio, no momento em que chegava em um estabelecimento comercial do bairro, o criminoso, foragido da Justiça do Estado de São Paulo, Ailton Arcanjo Mota, o Tim, de 30 anos.

Dados de inteligência obtidos pela DPCA informaram que o criminoso estava foragido há três anos da Justiça. Ele é um dos principais líderes do tráfico de drogas de uma das mais violentas favelas de São Paulo dominadas pela facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), a comunidade do Capão Redondo, localizada na Zona Sul de São Paulo.

Preso anteriormente em outras duas oportunidades pelos mesmos crimes, “Tim” exerceu diversas funções na estrutura do tráfico, ganhando experiência e adquirindo a confiança das lideranças da organização criminosa, se tornando homem de confiança dos traficantes, Alberto Mota Gonçalves, vulgo “Capão” e Jorge Yuri de Jesus Soares Barbosa, vulgo “Orelha”, os quais teriam participado do Tribunal do Crime da facção, que culminou com a morte de seis pessoas na região do Capão Redondo, em março de 2019. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficou custodiado à disposição da Justiça.