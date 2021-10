DP de Guapimirim prende acusado de divulgar imagens de sexo com a ex e outro por ameaça companheira

As agentes da equipe conhecida ‘Meninas Super poderosas’ da delegacia de polícia de Guapimirim (67ª DP) prenderam na última segunda-feira dois acusados de crimes contra a mulher. A primeira primeira prisão em flagrante foi contra um homem de 38 anos, que divulgou cenas de sexo explícito, sem consentimento da vítima. Ele foi capturado, no bairro Limoeiro, em Guapimirim, após trabalho de inteligência e monitoramento da unidade.

Segundo o delegado Antônio Silvino, titular da unidade, o criminoso divulgou em redes sociais, as imagens com sua ex-namorada, após uma briga do casal. A vítima procurou a delegacia e os agentes realizaram diligências para localizar o homem. O preso foi encaminhado para o sistema penitenciário onde ficará à disposição da Justiça.

Crime na Lei Maria da Penha

Ainda na segunda-feira, a equipe prendeu um homem de 23 anos pelo crime de ameaça na Lei Maria da Penha. Ele foi capturado, no bairro Parque Freixal, em Guapimirim, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com os agentes, contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da comarca de Guapimirim. As investigações apontam que em 2019 ele havia sido preso em flagrante pelos crimes de coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas, cometidas contra sua companheira.

Em setembro deste ano ele voltou a ameaçar de morte a vítima. O homem foi encaminhado para o sistema penitenciário onde ficará à disposição da Justiça.