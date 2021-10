Dossiê: filhos testemunharam 20% dos feminicídios de mães

O Dossiê Mulher 2021, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) na manhã de ontem, revela que cerca de 20% dos casos de feminicídio de mulheres que eram mães no estado do Rio de Janeiro no ano passado foram testemunhados pelos filhos menores de idade.

Os dados divulgados no ano passado apontam que 78 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado. Destas, 52 eram mães e 34 delas tinham filhos menores de idade. Os companheiros ou ex-companheiros são a maior parte dos assassinos, em 78,2% dos casos.

Mais de 40% das mulheres foram mortas por faca, facão ou canivete e 24,4% por arma de fogo. A motivação do crime foi uma briga em 27 casos e o término do relacionamento em 20 ocorrências.

Cerca de 98 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar no Estado do Rio em 2020. Os dados foram compilados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ). Feminicídio, crime previsto em lei, é quando se mata uma mulher pelo fato de ela ser mulher.