Dois seguranças são baleados em Nilópolis, na Baixada Fluminense

Um ataque a tiros deixou um homem morto e um policial militar de folga baleado, na manhã desta segunda-feira (17), no Centro de Nilópolis, Baixada Fluminense. As vítimas, que atuavam como seguranças de uma empresa de ônibus, foram surpreendidas por um carro com homens armados. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

O PM foi socorrido para o hospital das Clínicas Antônio Paulino. Já o outro homem foi levado para a UPA de Edson Passos, mas não resistiu aos ferimentos. A garagem onde os dois trabalhariam é da empresa Nilopolitana, que fica na Rua Alberto Teixeira da Cunha, no Centro de Nilópolis.

Os agentes da DHBF buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na dinâmica do crime, assim como identificar os autores do ataque.