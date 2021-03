Dois são executados dentro de carro em Belford Roxo

Dois homens foram executados dentro de um veículo em Belford Roxo, ontem. As vítimas foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo e morreram no local. O crime aconteceu na Rua Maria Volfzon, no bairro Apolo XI, nas imediações do Posto de Saúde do Lote XV.

O carro ficou com diversas marcas de tiros na porta do lado do motoristas. Logo após os disparos, populares acionaram a Polícia Militar, que enviou uma equipe do 39º BPM (Belford Roxo) para a cena do duplo assassinato. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense realizaram perícia nos corpos. Até o fechamento desta reportagem a especializada não havia divulgado o a identidade das vítimas.