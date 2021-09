Dois PMs são assassinados em menos de 24 horas no Rio

Em menos de 24 horas, dois policiais militares foram mortos no Rio de Janeiro, elevando para 45 o número de agentes assassinados no estado. Na tarde de hoje (8), o cabo Jefferson Francisco Dutra, de 34 anos, estava numa barbearia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando reagiu a um assalto e acabou baleado.

O crime aconteceu por volta das 12h na Avenida Abílio Augusto Távora (Estrada de Madureira), na altura do bairro Danon. A comunidade é dominada pelo tráfico de drogas. Testemunhas relataram que o PM estava armado e percebeu a ação dos criminosos. Não há informações sobre se houve troca de tiros com os bandidos. A arma don agente foi roubada. Jefferson foi atingido na cabeça e foi socorrido por populares para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais realizam buscas e prende suspeitos

O cabo Dutra era lotado na 2ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP-Rocinha) do 23º BPM (Leblon).

Por conta da ação criminosa, PMs do 20º BPM (Nova Iguaçu) realizam buscas pela região. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense vai investigar o caso.

Cabo assassinado no Jacaré

Na noite da última terça-feira, o PM Douglas de Carvalho Cruz, de 32 anos, foi morto a tiros, por volta das 21h, na Estrada Frei Orlando, um dos acessos à comunidade do Jacaré, em Piratininga, bairro de Niterói, na Região Metropolitana. Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Mário Monteiro, mas não resistiu. Um dos autores do crime foi preso momentos depois.

Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), reforçavam o policiamento na região e foram informadas que criminosos tentavam sair da comunidade usando um carro roubado. Após cerco montado, na altura do túnel que divide os bairros Cafubá e São Francisco, houve confronto e apenas o motorista do carro permaneceu no local. Segundo a PM, o grupo armado fugiu para uma área de mata. A suspeita é que o bando tenha sido responsável pela morte do policial.

As polícias Militar e Civil fizeram o cerco e localizaram um criminoso baleado. Ele preso foi levado para um hospital da região e, após ser liberado, foi conduzido para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), onde o caso foi registrado.

O militar, que ingressou na corporação em 2014, era lotado no 12º BPM (Niterói). O Portal dos Procurados divulgou ontem um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGIM) com a finalidade de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte de Douglas.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de envolvidos na morte de Agentes de Segurança, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP “Disque Denúncia RJ”

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

A DHNSGI está encarregado do caso e do inquérito criminal.

Fogo Cruzado

Em 2021, o Instituto Fogo Cruzado registrou 130 agentes de segurança baleados na Região Metropolitana do Rio: 57 morreram.

Do total de agentes de segurança baleados (129), 79 foram baleados fora de serviço ou eram agentes aposentados/exonerados: 45 morreram. No início do mês de setembro o Rio atingiu a triste marca de 100 policiais militares baleados no estado.