Dois PMs morrem em operação no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

Dois policiais militares morreram e outros dois ficaram feridos durante uma operação no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (7). Os cabos Raphael Queles Teixeira Cardoso, de 34 anos, e Leandro dos Santos Lopes, 36, chegaram a ser socorridos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mas não resistiram aos ferimentos.

O terceiro agente ferido, identificado como o primeiro-tenente Marques, 33, atingido no rosto e no ombro esquerdo, foi socorrido e liberado do hospital.

Já o quarto PM, Fábio dos Santos Teles, foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) e, segundo a Secretaria de Saúde de Caxias, deu entrada na emergência da sala Vermelha com ferimentos de bala no punho e mão esquerdos. Ele foi transferido para Hospital Adão Pereira Nunes, onde passa por cirurgia.

De acordo com o comandante do 20º BPM, Ângelo Barbosa, o policial teve a mão esfacelada por um ferimento de bala disparado por um fuzil 762.

O confronto começou logo no início da ação, quando viaturas policiais foram atacadas a tiros por criminosos em um dos acessos da comunidade durante a incursão.

Agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias), do 3º Comando de Policiamento de Área (Baixada Fluminense) e do Comando de Operações Especiais (COE) realizam desde o início da manhã uma ação no Complexo com o objetivo de coibir o crime na região, incluindo relacionados aos roubos de veículos e roubos de carga.

Já no início da tarde, um homem ferido foi socorrido e levado para o Hospital Adão Pereira Nunes pelos policiais. Dentro da viatura também havia um suspeito que foi preso na comunidade. Os dois ainda não foram identificados. A comunidade é comandada por traficantes do Comando Vermelho (CV). (com informações do O Dia)