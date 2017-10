Dois homens morrem em operação na Comunidade Danon, em Nova Iguaçu

Foto: Divulgação

Policiais do 20° BPM (Mesquita) realizaram no último fim de semana uma operação na Comunidade

do Danon, em Nova Iguaçu. Houve confronto e dois suspeitos foram atingidos. Um deles morreu e o

outro permanece internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Outros dois foram capturados e

detidos por tráfico de drogas e tentativa de homicídio, e foram encaminhados

para a 53° DP. Foram apreendidas duas pistolas e uma grande quantidade drogas.