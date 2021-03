Dois homens morrem em confronto com a polícia em Barra Mansa

Eles eram suspeitos de envolvimento em tentativa de homicídio e trocaram tiros com a PM.

Duas pessoas morreram durante confronto com policiais militares, na manhã de ontem, no bairro Vila Independência, em Barra Mansa. região Sul Fluminense. Um homem de 29 anos, identificado como Marcelo de Carvalho dos Santos, e outro de 20, que não teve o nome, teriam trocado tiros com os agentes na Rua Manoel Francisco de Oliveira.

De acordo com a corporação, eles seriam suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrida no município na última segunda-feira. Outros dois menores, de 14 e 16 anos, foram levado para a 90ª DP (Barra Mansa). Durante a ação, duas armas e uma certa quantidade de drogas foram apreendidas.

Morto em Nova Iguaçu

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na rua do campo Santa Lúcia, próximo as torres do bairro Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu. A Polícia Militar foi acionada ao local e confirmou a morte.

O corpo foi encontrado na tarde de ontem, poucos antes da vítima ser executada. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada ao local.