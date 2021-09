Dois homens morrem baleados na Zona Oeste

Fábio e Vitor morreram em Vargem Pequena e Campo Grande, no Rio

Dois homens morreram baleados na manhã de ontem (29) na Zona Oeste do Rio.

Fábio Romualdo Mendes, de 45 anos, foi morto com cerca de 15 tiros em Vargem Pequena. Em Campo Grande, o bombeiro Vitor Nascimento, de 40 anos, foi morto por dois homens em uma moto durante uma tentativa de assalto no estacionamento do supermercado Carrefour.

Vargem Pequena

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 9h30 na Estrada dos Bandeirantes. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto passaram pelo carro que Fábio se encontrava, e o carona realizou cerca de 15 disparos no lado do motorista.

Ainda de acordo com os relatos, a vítima teria ligação com o jogo do bicho e estaria sempre acompanhado de um segurança dentro de um carro blindado. Situação que não ocorreu na quarta-feira (29), o que indica a possibilidade de um crime encomendado.

Campo Grande

Em Campo Grande, o crime foi no estacionamento do supermercado Carrefour. Segundo a Polícia Militar, o bombeiro Vitor Nascimento, de 40 anos, foi baleado por dois homens em uma moto durante uma tentativa de assalto no local.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que investiga o caso. A perícia foi feita no local e agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.