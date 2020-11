Dois homens ficam feridos após laje desabar na Zona Oeste do Rio

Dois homens ficaram gravemente feridos após uma laje desabar na área de construção de um supermercado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na manhã de ontem.

O acidente aconteceu na Avenida Cesário de Melo, número 3275, por volta das 10h30. Bombeiros do quartel de Campo Grande foram acionados e levaram as duas vítimas, em estado gravíssimo, para o hospital Rocha Faria. Até as 14h45, não havia a informação de outras vítimas ou outras consequências do acidente.