Foto: Reprodução

Duas pessoas foram assassinadas na tarde de hoje, dia 13, no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu. O crime aconteceu em um lava jato localizado na Estrada Queimados Cabuçu, esquina com a Rua Otávio Teixeira Leite, e a duas quadras do Destacamento de Policiamento Ostensivo do bairro (DPO).

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA (14) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.