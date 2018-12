Dois homens achados mortos dentro de carro

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso de dois homens encontrados mortos na manhã de ontem, no bairro Figueira, em Nova Iguaçu. Uma das vítimas foi identificada como Roberto Klipper, de 32 anos, morador do bairro Maloca. Até o fechamento desta reportagem, a identificação da outra vítima não havia sido divulgada.

Os corpos foram abandonados dentro de veículo Ford Fieste, cor prata. Os homens estavam com pés e mãos amarrados e os corpos, deixados no banco traseiro, apresentavam perfurações de disparos de arma de fogo na cabeça. A especializada trabalha com a hipótese de execução e deve começar a ouvir familiares e amigos e nos próximos dias.