Dois baleados após confronto com a PM em Tenente Jardim

Policiais militares do 12°BPM (Niterói) foram atacados a tiros, enquanto passavam pela Rua Doutor March, no Tenente Jardim, na manhã desta quarta-feira (04). Houve confronto e dois suspeitos foram presos, e outros dois foram baleados. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a polícia, os militares estavam em patrulhamento pela região, quando criminosos iniciaram

um confronto.

A operação segue em andamento. Os policiais já apreenderam uma pistola, uma granada, rádio comunicador e drogas.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram acionados para a perícia e um caveirão da PM chegou ao local para reforço na segurança.