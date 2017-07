Dois amigos são mortos em Nova Iguaçu

Foto: Reprodução Whatsapp

As vítimas foram atacadas em Comendador Soares com vários disparos de arma de fogo.

Um crime intrigante e duas famílias destruídas. Gabriel Mauro da Silva, de 23 anos, e outro jovem identificado apenas como Marcos, 17, foram assassinados com vários tiros no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu. De acordo com as primeiras informações, a dupla execução aconteceu na Rua Aílton Silva, próximo a um conhecido centro espírita na madrugada do último sábado. Para família, um dos rapazes foi confundido e acabou assassinado.

