Divisão de Homicídios da Baixada identifica suspeito de matar MC Jotinha

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) já identificou um suspeito da morte do cantor de funk Jonathan Gomes de Araújo, o MC Jotinha, de 17 anos. A família da vítima já prestou depoimento, e a polícia busca imagens de câmeras de segurança instaladas na região para análise.

Jotinha foi morto a tiros na madrugada da última terça-feira depois de tentar separar uma briga em um bar na Rua Darcy Vargas, no bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O rapaz estava saindo do local quando foi alvejado na frente do pai, Jones de Araújo.

“Ele estava no forró e eu fui lá chamar ele para casa. Ele me abraçou, disse que me amava e que ia ficar comigo até o último dia da vida dele. Foi quando começou a confusão ao nosso lado, com amigos dele, e ele foi separar”, disse o pai da vítima.

“Eu fiquei cego com meu filho cheio de sangue na cabeça. Quando eu fui pra cima de quem atirou, ele apontou a arma para atirar também, mas seguraram ele”, completou.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionada para ocorrência na Rua Darcy Vargas, no bairro Pilar. Segundo agentes, a vítima foi encontrada já sem vida. A perícia também foi acionada.