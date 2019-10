Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense DHBF cumpre preventivas contra homicidas

Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) cumpriram ontem dois mandados de prisão preventiva contra acusados de assassinato. Sob a coordenação do delegado Moyses Santana, titular da especializada, Cosme Carlos de Souza Almeida foi capturado em casa, em Nova Iguaçu, e responderá por homicídio qualificado contra a vítima identificada como Leonardo dos Santos Santiago.

O crime ocorreu no dia 17 de agosto na Rua das Rosas, no Jardim Corumbá. Após intensa investigação, os agentes coletaram provas que qualificaram a culpabilidade do acusado, permitindo ao delegado Santana representar pelo pedido de prisão preventiva, que foi expedido pela 4ª Vara Criminal do município.

Preso por ataque e morte em bar

Outro acusado capturado pelos agentes da especializada é Rodrigo Alves Neves. Contra ele havia um mandado de prisão rpeventiva pelos crimes de homicídio contra Rafael Rodrigues Azeredo e sua mãe, Raquel Rodrigues Azeredo. Segundo a DHBF, no dia 5 de janeiro de 2017 o acusado e outros quatro amigos, que estavam em um veículo Crossfox, chegaram na Rua Romildo de Bastos, no bairro Coreia, em Mesquita, e atiraram nas vítimas que conversavam em um bar.

Do bando envolvido no crime, três, incluindo Rodrigo, já estão atrás das grades.

Os dois autores foram encaminhados á Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e ficarão a disposição da Justiça.

Reportagem: Antonio Carlos