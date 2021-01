Disque Denúncia pede informações sobre traficantes da Zona Norte e Baixada

O Portal dos Procurados divulgou na último quarta-feira, um cartaz pedindo informações que levem à prisão de Wendel Rodrigues de Oliveira, o Noventinha, de 26 anos, Lucas dos Santos, o Sombrão ou Sombra, de 27, e Fábio Rosendo de Jesus, o Chapoca ou Chapolin ou CH, de 25. Eles são ligados ao traficante Peixão e são os responsáveis por ataques a carros particulares e o fechamento do comércio na região do Parque Paulista e Santo Antônio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha usa as favelas de Parada de Lucas e de Vigário Geral, que ficam localizadas uma do lado da outra, como ponto para redistribuição de cocaína e maconha. Das duas localidades, as drogas seguem para ser comercializadas nas comunidades da Cidade Alta, Pica-Pau, Cinco Bocas e Parque Paulista.

Lucas, o Sombrão, é o líder do tráfico de drogas do bairro de Parque Paulista, Duque de Caxias, também conhecido como Massapê ou Parque Paz. Ele é o responsável por liderar ataques para implantação do tráfico de drogas no Parque Santo Antônio, também em Duque de Caxias, e incendiar carros particulares e ordenar fechamento do comércio em retaliação às forças de segurança.

Chapoca é o segurança do tráfico de drogas do bairro de Parque Paulista e um dos homens de confiança de Sombrão, junto com traficante Noventinha, que faz a segurança dos pontos de drogas e também a contenção. Contra Sombrão e Chapoca consta um mandado de prisão por tráfico de drogas e condutas afins; contra Noventinha, um por homicídio e dois por tráfico.

O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça em seus canais de atendimento: APP “Disque Denúncia RJ”/Telefone: (21) 2253-1177/Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099/. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/

. https://twitter.com/PProcurados (mensagens) .