Disque Denúncia Lança Campanha no combate ao furto de combustíveis

Foto: Divulgação

A equipe de análises do Disque Denúncia observou um aumento de 200% no número de denúncias sobre o crime furto de combustível nos últimos três anos. Em 2015 a Central recebeu 18 informações do assunto, passando para 26 no ano seguinte e registrando 54 em 2017.

Neste último, mais de 60% dos registros de informações sobre furto de combustível no Disque Denúncia Rio foram provenientes do município de Duque de Caxias.

O furto de combustíveis é feito diretamente nos dutos da Petrobras. Os criminosos perfuram o duto da estatal, instalam uma válvula que permite a transferência do combustível para galões plásticos ou até mesmo, de acordo com alguns relatos, direto para o tanque de um caminhão. Um tipo de procedimento que provavelmente é feito por profissionais, uma vez que requer muita técnica e uso de equipamento específico.

O crime coloca em risco a vida dos moradores já que pode causar incêndios e explosões. Além disso, existe risco para o meio ambiente. Se houver vazamento de combustível, o produto pode contaminar o solo e chegar aos rios da região.

Há relatos de pessoas que vendem o combustível furtado, armazenando-o, em grandes quantidades, em suas próprias residências. Este comércio clandestino é um outro fator de risco devido às condições de armazenamento. Ainda segundo as denúncias, a venda ilegal também é realizada em depósitos e refinarias clandestinas.

Caso você more perto de alguma faixa de dutos denuncie qualquer atividade criminosa ou movimentação suspeita na área. Utilize o Disque Denúncia pelo telefone 21 2253 1177 (de segunda a sábado, das 7h às 23h30 – exceto feriado) ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, disponível para os sistemas Android e IOS. Por meio do aplicativo é possível anexar fotos e vídeos ao seu relato.

O anonimato é garantido!

Ao denunciar você ajuda a evitar acidentes na sua região e colabora para garantir a segurança da sua família e de seus vizinhos. Caso identifique cheiro forte de combustível, obras e construções suspeitas, caminhões e pessoas com mangueiras e outros equipamentos, denuncie! Ao tomar essa atitude você colabora com o combate ao furto de combustíveis e ajuda a proteger você, sua família e toda a sua comunidade.