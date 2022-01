Disque Denúncia divulga cartaz de acusados de sequestro de empresário em Maricá

Disque Denúncia divulgou um cartaz para tentar localizar os cinco homens que participaram do sequestro de um empresário na cidade de Maricá. Os bandidos são acusados de integrar uma quadrilha especializada em sequestro e estelionato.

Segundo as investigações da Polícia, o grupo investiga e segue a vida dos empresários, comerciantes e familiares. Logo após, eles se passam por clientes, marcam o encontro com a vítima e em uma suposta negociação, os criminosos sequestram o empresário e o levam para um cativeiro, onde a pessoa

sequestrada passa por momentos de terror e de extrema violência. Além disso, os criminosos ainda obrigaram a vítima a realizar diversas transferências via PIX.

Eles foram identificados como Inaldo da Costa Souza, conhecido por “Naldinho”; Paulo Jobe de Souza Medeiros, o “Jobinho’, Dauro Duarte Ferreira, vulgo “Branco”; Breno Cunha Silva dos Santos e Alecssander Marins Pedro, apelidado por “Cobra”. Segundo a Polícia, todos já são considerados foragidos da Justiça.

Quem tiver qualquer informação que possa levar aos sequestradores podem entrar em contato através

do número (21) 2253-1177 ou pelo WhatsApp (21) 98849-6099 ”Disque Denúncia RJ’’. O anonimato é

garantido.