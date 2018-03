Disque Denúncia busca informações sobre envolvidos na morte de fisioterapeuta

Foto: Divulgação/Disque Denúncia

O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou hoje um cartaz com o objetivo de ajudar na identificação e nas buscas pelos envolvidos no assassinato da fisioterapeuta Joelma Rosa de Oliveira, de 40 anos. O caso está sendo investigado pela 66ª DP (Piabetá).

O corpo de Joelma foi encontrado, amarrado e nu, dentro de um poço, no terreno onde funciona um centro espírita, em Magé, na Baixada Fluminense, na última terça-feira. Ela estava desaparecida desde o último dia 21.

De acordo com familiares, Joelma fazia trabalhos sociais no centro espírita, que frequentava por 10 anos.

O Delegado Titular da 66ª DP, Dr. Antonio Silvino, informou que os donos do centro já foram chamados para prestar depoimento.

