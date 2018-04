DISQUE 153 E FALE COM A GUARDA DE BELFORD ROXO

Foto: Claudio Nunes

Ficou mais fácil falar com a Guarda Municipal de Belford Roxo. O número 153 pode ser acionado por telefone fixo e móvel, de qualquer ponto da cidade, durante 24 horas por dia. Desativada há alguns anos pelos governos anteriores, a Central de Atendimento agora está à disposição dos moradores da cidade para chamadas de emergência. “O que não for de nossa responsabilidade será prontamente encaminhado para o órgão competente”, informa o agente da Divisão de Projetos da Guarda Municipal, Thiago Silva.

“Com os registros de chamadas montaremos um banco de dados próprio, já que utilizamos as informações do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Estado”, disse o agente Egidio Soares, que também é integrante da Divisão de Projetos. No ato da chamada, será gerado um relatório e ordem de serviço. “O munícipe receberá um número de protocolo na hora. “Em caso de ocorrência, uma equipe será deslocada para o local imediatamente”.

Já em atividade, o número 153 vem registrando várias chamadas, a maioria, briga de alunos na porta da escola. “Antes a guarda municipal tinha como função zelar pelo patrimônio público. Hoje atuamos de uma maneira preventiva, desenvolvendo projetos educacionais”, declarou Luiz Augusto da Silva, Chefe da Guarda.

Paralelo aos atendimentos do número 153 a Guarda Municipal continua desenvolvendo os projetos: Ronda Escolar e Operação Guarda Presente nas Escolas. Neste último, agentes fazem palestras nas salas de aula sobre prevenção às drogas, bullying, ética, noções de segurança, educação de trânsito e educação ambiental. As palestras funcionam como um cursinho e duram duas semanas. No final, formatura e certificado de conclusão.