Diretor pulga de bunda ‘mancha’ imagem de Belford Roxo

Na Câmara Municipal de Belford Roxo, um diretor irresponsável identificado como Arnaldo costuma pagar fornecedores através de cheque com insuficiência.

De acordo com uma fonte, o funcionário é conhecido por ser ‘useiro e vezeiro’, aquele que tem o costume de fazer repetidas vezes as mesmas coisas, sobretudo negativas. Ele também tem o hábito de colocar dificuldades para angariar facilidades, a exemplo do que praticava na Câmara Municipal de Mesquita, quando foi diretor daquela Casa.

Enquanto o prefeito Wagner Carneiro dos Santos, o Waguinho, tem se esmerado para fazer uma administração, que hoje é reconhecida pela população como a melhor, infelizmente tem gente como o pulga de bunda do Arnaldo denegrindo a imagem do município.