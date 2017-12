Diretor de Horto é morto com 12 tiros em Niterói

Foto: Reprodução

O diretor do Parque Palmir Silva, conhecido como Horto do Barreto, em Niterói, na Região Metropolitana, foi morto com 12 tiros na manhã de hoje, quando chegava ao local para trabalhar. Segundo Fábio Barucke, delegado da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), a vítima foi identificada como Carlos Cleyton Vianna.

Policiais militares foram ao local, mas ao chegarem ao parque, Carlos já estava sem vida, de acordo com o 12º BPM (Niterói).

