DIREITO DE RESPOSTA: lutador de MMA acusado de agressão esclarece episódio em Nova Iguaçu

Segundo o atleta, o jovem que aparece como vítima estava em grupo que provocou briga generalizada em saída de boate em Nova Iguaçu.

Nocauteado pela repercussão negativa da confusão envolvendo o seu nome, o lutador de MMA Márcio Santos, conhecido como Márcio Pedra, lamentou não ter tido a oportunidade de contar a versão dos fatos antes do caso de agressão a um grupo de jovens, ocorrido na madrugada do último sábado, no Centro de Nova Iguaçu, ganhar as páginas policiais de forma sensacionalista.

Márcio e mais dois amigos são acusados por uma das supostas vítimas de tê-las agredido covardemente. A confusão generalizada foi registrada por câmeras de celulares e viralizou na internet. O atleta alega que está sendo massacrado nas redes sociais e até sofrendo ameaças. “Esse fato repercutiu mal, não somente para minha carreira, mas, principalmente, para minha vida. Tudo o que foi falado é inverdade. Sequer fui procurado para contar minha versão. Mas a Justiça irá prevalecer”, diz, confiante.

De acordo com Márcio Pedra, ele e mais dois amigos, além do irmão, estavam em uma boate, localizada na Rua Avenida Abílio Augusto Távora, número 64, da qual um grupo de cerca de 10 a 15 jovens haviam sido expulsos por provocarem baderna. Esses rapazes teriam seguidos para outra boate na mesma região, de onde também foram expulsos por

causarem uma briga.

Atitude provocativa

O lutador recebeu vários áudios e vídeos fornecidos por seguranças dos estabelecimentos nos quais o grupo aparece descontrolado e trocando socos e pontapés com outras pessoas. Na sequência, ainda segundo relatos de Márcio, esses mesmos rapazes passaram pelo local onde ele estava com os amigos em atitude provocativa.

Nesse momento, Márcio é alertado por frequentadores do local que o irmão gêmeo havia sido cercado por cinco dos rapazes. “Foi quando decidi agir em legítima defesa. Vi um rapaz de de preto tentando agredir meu irmão de forma covarde. E fui pra cima dele.

Outro jovem, que estava de calça branca e camisa preta, que seria o Alex (Mazzochi) e está me acusando, tentou me agredir, então desferi um soco contra ele. Depois, percebi que ele se levantou e saiu ileso. Mais a frente, acabou agredido por outras pessoas que, provavelmente seriam as mesmas da confusão anterior”, disse Márcio.

Vídeos e áudios podem derrubar versão de vítima

De acordo com o atleta, o acusador mentiu ao falar que foi pisoteado e recebeu socos na nuca desferidos pelo lutador. “Isso não aconteceu. As câmeras de segurança do posto registraram tudo e, caso necessário, poderão servir para confirmar minha versão. Esse Alex, que criou toda essa confusão, está em busca de fama através do trabalho que construí ao longo de minha carreira. Tenho uma notoriedade na Baixada Fluminense e estou sendo atacado por todos os lados e sofrendo ameaças. Quero que a verdade prevaleça. Quem me conhece sabe que não sou de usar minhas técnicas de luta para brigar nas ruas. Não fui disciplinado para isso. Fiquei muito triste com tudo o que foi divulgado através da imprensa”, desabafou.

A ocorrência foi registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu) onde Márcio deve prestar depoimento nos próximos dias, segundo informou a defesa do atleta.

Carreira consolidada

Participante da 2ª temporada do The Ultimate Fighter Brasil, reality show da Rede Globo, que reunia praticantes de artes marciais amadores que treinavam pesado para se tornar lutadores profissionais, Márcio Pedra tem uma carreira bem consolidada no MMA.

O lutador tem 15 vitórias (sendo 10 finalizações) e nenhum empate. Atualmente, ele é dono da academia Centro de Treinamento Team Pedra, que fica no bairro Heliópolis, em Belford Roxo.

Reportagem: Antonio Carlos