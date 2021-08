DIREITO DE RESPOSTA – ‘Casa de puta governada por sacana’

– O Hora H respeita as leis e o pedido de direito de resposta, mesmo os não assegurados pela Justiça.

– E não compactua com a afirmação de que a reportagem publicada na edição do dia 7 de agosto denegriu a imagem da prefeita Fernanda Ontiveros (PDT), uma vez que muitos acusam o diário popular da Baixada de forma leviana, errônea e desinformada.

– Entretanto, ainda há fatos obscuros como o contrato com a Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda, com sede em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. O Portal de Transparência da Prefeitura não faz menção a empresa e a valores pagos pela prestação de serviço.

– Outro fato não esclarecido no ‘direito de resposta’ emitido pelo governo municipal é a contratação, sem transparência, da Landtec Consultoria Ambiental para a coleta de lixo domiciliar. A prefeitura não trouxe à luz o porque da empresa, contratada emergecialmente pelo prazo de 120 dias, ainda estar prestando serviço sem processo licitatório.

E mais grave ainda: há uma suspeita que o lixo do município estaria sendo despejado em um terreno na Avenida Tancredo Neves, número 1500, alugado pela Prefeitura em Engenheiro Pedreira. Segundo uma fonte, a área está sendo utilizada sem licença operacional ou sob a inspeção do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), o que configura crime ambiental.

– O Hora H repudia a afirmação de que o conteúdo das duas reportagens (a segunda com a manchete ‘A bem da verdade’, publicada na edição do dia 10) são ‘factoides’. As denúncias foram publicadas por outros veículos de comunicação, cujas fontes o jornal reproduz nesta matéria

(https://elizeupires.com/artigos/politica/4611-ex-prefeito-de-mesquita-vai-responder-por-desvio-de-recursos

e https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/01/05/prefeita-de-japeri-nomeia-irma-como-secretaria-de-educacao-e-advogado-fica-responsavel-por-5-pastas.ghtml).